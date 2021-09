Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Rad’eau Libre Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Rad’eau Libre Cherbourg-en-Cotentin, 12 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Rad’eau Libre 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12 Devant le centre aquatique Cale de la Saline

Cherbourg-en-Cotentin Manche L’Aquatic Club de Cherbourg en Cotentin organise le dimanche 12 septembre 2021, la manifestation “Rad’eau Libre” (épreuve de natation en mer), sur le site de la Saline (devant le Centre Aquatique). Il se compose de 3 épreuves :

– 500 m, départ à 11h00,

– 1500 m, départ à 12h00,

