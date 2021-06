Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Calvados, Luc-sur-Mer Radeau de la Baleine : 4ème édition Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Radeau de la Baleine : 4ème édition Luc-sur-Mer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Luc-sur-Mer. Radeau de la Baleine : 4ème édition 2021-07-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-18 19:30:00 19:30:00 Plage de Luc-sur-Mer Jetée des Pêcheurs de Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer Calvados Luc-sur-Mer Moment fort de la saison estivale lutine, les Radeaux de la Baleine reviennent pour une édition encore plus folle ! Un événement à découvrir en famille et un programme chargé ! Dès 14h : la parade des radeaux.

Les radeaux quittent leur atelier pour rejoindre le champ de courses au pied de la jetée des pêcheurs. Entre 14h et 17h : Village et animations

Sur la plage Est – à droit de la jetée 15h (environ) : Emblématique course des radeaux !

Nos moussaillons prennent place à bord de leurs embarcations pour une course de radeaux endiablée. 18h : Concert des Forbans de Lion

Place du Petit-Enfer – Chants marins Vous souhaitez participer ?

communication.mairie.luc@gmail.com +33 2 31 97 32 71 http://www.luc-sur-mer.fr/

