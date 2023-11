Challenge des Voiles de l’Estaque Rade Nord de Marseille départ de l’Estaque Mourepiane Marseille 16e Arrondissement, 21 janvier 2024, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Chaque année l’un des clubs nautiques marseillais organise un challenge à la voile qui se dispute en hiver un dimanche par mois..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . .

Rade Nord de Marseille départ de l’Estaque Mourepiane

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year one of the nautical clubs in Marseille organizes a sailing challenge which takes place in winter one Sunday per month.

Cada año, uno de los clubes náuticos de Marsella organiza un desafío de vela que tiene lugar un domingo al mes en invierno.

Jedes Jahr organisiert einer der Wassersportvereine in Marseille eine Segel-Challenge, die im Winter an einem Sonntag im Monat ausgetragen wird.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille