Vire-Vire Voile Banque Populaire Rade de Marseille Marseille 7e Arrondissement, 1 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Créé par la Société Nautique de Marseille en 1948, le Vire-Vire Banque Populaire Méditerranée est une fête de la voile qui anime depuis 75 ans la future rade olympique en faisant courir une imposante flotte de monocoques habitables de tous types..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Rade de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Created by the Société Nautique de Marseille in 1948, the Vire-Vire Banque Populaire Méditerranée is a sailing festival that has been bringing the future Olympic harbour to life for 75 years, with an impressive fleet of habitable monohulls of all types.

Creado por la Société Nautique de Marseille en 1948, el Vire-Vire Banque Populaire Méditerranée es un festival de vela que lleva 75 años dando vida al futuro puerto olímpico con una impresionante flota de monocascos habitables de todo tipo.

Die 1948 von der Société Nautique de Marseille ins Leben gerufene Vire-Vire Banque Populaire Méditerranée ist ein Segelfest, das seit 75 Jahren die zukünftige olympische Reede belebt, indem es eine imposante Flotte von bewohnbaren Einrumpfbooten aller Art gegeneinander antreten lässt.

