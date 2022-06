Racontines Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: 47300

Villeneuve-sur-Lot

Racontines Villeneuve-sur-Lot, 15 juin 2022, Villeneuve-sur-Lot. Racontines Villeneuve-sur-Lot

2022-06-15 – 2022-06-15

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. +33 5 53 40 49 02 Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants de 3 à 6 ans. Bibliothèque Municipale

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 47300, Villeneuve-sur-Lot Other Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement 47300

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

Racontines Villeneuve-sur-Lot 2022-06-15 was last modified: by Racontines Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 15 juin 2022 47300 Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot 47300