Racontines Médiathèque Andrée Chedid, 22 janvier 2022, Tourcoing.

Racontines

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Des Racontines spécial « Nuit de la lecture » sur le thème de l’amitié et de l’hiver. Et si c’était l’hiver de l’amitié ? Venez découvrir avec nous des histoires qui réchauffent le cœur et font rêver.

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Des Racontines spécial « Nuit de la lecture » sur le thème de l’amitié et de l’hiver. Et si c’était l’hiver de l’amitié ? Venez découvrir avec nous des histoires qui réchauffent le cœur et font rêver.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00