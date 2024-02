Racontines déguisées Créances, mardi 27 février 2024.

Racontines déguisées Créances Manche

Rendez-vous conté à destination des enfants, de 0 à 5 ans.

Au programme des histoires déguisées pour les tout-petits.

PSSsst ! Tu peux venir déguisé (et les plus grands aussi).

Entrée libre et gratuite.

Atelier maquillage après la lecture pour les p’tits loups qui le souhaitent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27 11:00:00

105 rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie bibliothequecreances@orange.fr

L’événement Racontines déguisées Créances a été mis à jour le 2024-02-09 par Côte Ouest Centre Manche