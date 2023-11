Racontines : contes, comptines, chansons et jeux de doigts ! Palais de la Femme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 25 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans. gratuit

Pour les enfants de 1 à 4 ans…et leurs parents. Contes et comptines, chansons et jeux de doigts, pour enfants de 1

à 4 ans…et leurs parents. Au Palais de la Femme, salle des animations. Gratuit sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Compte tenu du nombre de places limité, merci de prévenir en cas de désistement. Retrouvez également les Racontines de Violette sur la chaine You Tube de la médiathèque Violette Leduc. Palais de la Femme 94, rue de Charonne 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

