Rejoignez-nous pour une heure du conte spéciale tout-petits ! Histoire, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans. Sur inscription (nom, âge et n° de téléphone) Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : 01 45 54 69 76 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

