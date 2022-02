Racontines Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Etampes

Racontines Bibliothèque Diane-de-Poitiers, 26 mars 2022, Étampes. Racontines

Bibliothèque Diane-de-Poitiers, le samedi 26 mars à 10:30

**RACONTINES** Samedi 26 mars 2022 à 10h30 à la bibliothèque Diane-de-Poitiers _La découverte des livres et la musique offerte aux plus petits ! Un moment tendre et ludique à partager en famille, toutes générations confondues !_ Animées par les bibliothécaires et Clément Perriollat, animateur musicologue au Conservatoire Intercommunal. Gratuit. De 0 à 5 ans . Sur inscription, 3 semaines avant la date au 01 64 94 05 65 ou par mail à [[bibliotheque.etampes@caese.fr](mailto:bibliotheque.etampes@caese.fr)](mailto:bibliotheque.etampes@caese.fr)

Sur inscription, gratuit

Des histoires pour les plus petits. Bibliothèque Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte Croix, 91150 ETAMPES Étampes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Etampes Autres Lieu Bibliothèque Diane-de-Poitiers Adresse 4 Rue Sainte Croix, 91150 ETAMPES Ville Étampes lieuville Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Departement Essonne

Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/

Racontines Bibliothèque Diane-de-Poitiers 2022-03-26 was last modified: by Racontines Bibliothèque Diane-de-Poitiers Bibliothèque Diane-de-Poitiers 26 mars 2022 Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Étampes

Étampes Essonne