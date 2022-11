Racontez vos souvenirs de Saint-Nicolas

Racontez vos souvenirs de Saint-Nicolas, 6 décembre 2022, . Racontez vos souvenirs de Saint-Nicolas



2022-12-06 16:00:00 – 2022-12-06 Rencontre pour évoquer les souvenirs de Saint-Nicolas. Témoignages enregistrés pour être conservés comme archives orales de la Ville de Sélestat. Ouvert à tous. Rencontre pour évoquer les souvenirs de Saint-Nicolas dernière mise à jour : 2022-11-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville