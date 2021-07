RACONTEZ-MOI LUGDUNUM Saint-Bertrand-de-Comminges, 31 juillet 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. RACONTEZ-MOI LUGDUNUM 2021-07-31 – 2021-07-31 Rue du musée MUSEE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges Déambulations depuis le monument à enceinte circulaire sur le site antique jusqu’au musée.

Rendez-vous sur le site antique pour départ 11h. Visite théâtralisée, proposée par la Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvements. musee-archeologique@cd31.fr +33 5 61 88 31 79 Déambulations depuis le monument à enceinte circulaire sur le site antique jusqu’au musée.

Rendez-vous sur le site antique pour départ 11h. © Musée archéologique départemental dernière mise à jour : 2021-07-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse Rue du musée MUSEE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville 43.02953#0.57369