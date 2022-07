Raconteur de pays / Herriaren kondalari, 2 septembre 2022, .

Raconteur de pays / Herriaren kondalari



2022-09-02 20:30:00 – 2022-09-02 22:30:00

10 10 EUR Arnaud Araguas, sculpteur de tradition culturelle Basque, éXiberotarra eta Nafartar » (Souletine et Navarraise) est aussi Raconteur de Pays. Tout en sculptant, Arnaud vous offrira une approche originale de la culture « paysanne » basque. Vous pénétrez ansi cet univers atypique, ossature de la mythologie basque et plus largement Pyrénéenne.

Réservation conseillée.

Arnaud Araguas, Euskal eskultoreak (zizelari) Xiberu ta Nafartar ohituretan oinarritzen da. Kondalaria da baita ere, zizelkatzerakoan laborarien kultura ezagutaraziko dizue. Mundu berezi hortan sartuko zarete, jakinez Euskal Herriko mitologiaren oinarria dela eta Pirenetakoa baita ere.

Erreserbatu behar duzue.

dernière mise à jour : 2022-07-11 par