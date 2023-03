Raconterie « La très véridique et horrifique histoire d’oncle Louis le bagnard » Théâtre L’Entr’Deux Imphy Catégories d’Évènement: Imphy

Raconterie « La très véridique et horrifique histoire d'oncle Louis le bagnard » Théâtre L'Entr'Deux, 2 avril 2023, Imphy

2023-04-02 – 2023-04-02

Théâtre L'Entr'Deux 3 rue de la Cure

Imphy

Nièvre Racontée par Adeline Dyant « Une famille tranquille avec les enfants, les parents, les grands-parents. Le grand-père meurt. Et soudain surgit la figure ignorée du grand-oncle criminel. Mais un livre de la bibliothèque rose, des lettres de prison donnent voix à ce fantôme, dessinant une autre vérité.

L’enquête menée par Adeline Dyant a permis d’écrire une histoire à rebours : l’errance d’un très jeune homme en butte au malheur familial et à la violence de son époque. »

Adeline Dyant, aujourd’hui conteuse, dévoile son enquête sur un secret de famille dans La très véridique et très horrifique Histoire d’oncle Louis, le bagnard. Théâtre L’Entr’Deux 3 rue de la Cure Imphy

