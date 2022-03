Raconter les migrations autrement : trajectoires et récits Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’objectif de la journée est notamment de démontrer en quoi les migrations représentent des opportunités pour les pays d’accueil : des opportunités en terme d’emploi et de développement économique mais également en terme d’innovation autour des nouveaux métiers. _Le forum « Raconter les migrations autrement » est organisé dans le cadre du projet « Opportunities » qui regroupe 14 partenaires originaires de 12 pays d’Europe et d’Afrique afin de construire ensemble une démarche de recherche-action permettant de revisiter les différents récits sur l’immigration._ _Pour en savoir plus :_ [_ici_](https://www.grdr.org/Forum-Raconter-les-migrations-autrement-trajectoires-et-recits) _Inscriptions :_ [_ici_](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJdQdZ8imCj_eQ7rGXtvBWzD4h4qXF2N_PcYLTYOWbHIJUg/viewform) 9h30-16h30 [RENCONTRE] Pour faire dialoguer différents récits sur les migrations et l’intégration : trajectoires, expériences et horizons professionnels multiples. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

