** »Raconter les migrations autrement : trajectoires et récits »** **MERCREDI 30 MARS 2022, DE 9H30 A 16H30** **Amphithéâtre Jean Pain Levé – Niveau -2 (30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris)** La « crise de l’accueil » migratoire de 2015 a laissé des traces profondes. Elle alimente aujourd’hui encore des discours politiques anti-immigrés qui gagnent sans cesse du terrain. Une frange de plus en plus importante de la classe politique des pays européens transforme cette question de l’accueil et de l’aide aux immigrés et aux réfugiés en une « crise migratoire » qui menacerait les identités nationales. Cette question est devenue un enjeu politique et sociétal important. Elle impacte de plus en plus les relations entre les pays du vieux continent et les autres pays de la Méditerranée et de l’Afrique subsaharienne. Cette problématique ne concerne pas uniquement les Etats. Elle interpelle aussi la société civile, les chercheurs et les associations qui se mobilisent pour apporter un récit alternatif à la vision qui domine actuellement sur les migrations. Le forum « Raconter les migrations autrement : trajectoires et récits » lancera un débat sur une immigration et une intégration réussie, basé sur le dialogue. Ces échanges multidimensionnels ne concernent pas uniquement les acteurs du Nord. Ils sont alimentés par ceux des pays de passage et de départ. Il s’agit de recueillir et de comprendre les différents récits sur l’immigration et l’intégration en donnant la parole aux associations, aux migrants, aux institutionnels, aux chercheurs, aux personnes ressources et aux artistes. C’est dans ce cadre que le Grdr et ses partenaires européens et africains proposent cette rencontre internationale pour partager leurs expériences, leurs actions sur les migrations et l’intégration. Le forum « Raconter les migrations autrement » est organisé dans le cadre du projet « Opportunities » qui regroupe 14 partenaires originaires de 12 pays d’Europe et d’Afrique afin de construire ensemble une démarche de recherche-action permettant de revisiter les différents récits sur l’immigration. Programme : [https://grdr.org/IMG/pdf/programme_-opportunities.pdf](https://grdr.org/IMG/pdf/programme_-opportunities.pdf)

Amphithéâtre Jean Pain Levé 30 av corentin cariou 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T16:30:00