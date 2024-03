Raconter les exploits Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, jeudi 15 août 2024.

Raconter les exploits Écoutez des histoires d’outsiders qui, grâce à leur persévérance, leur audace et leur esprit d’équipe, changent le cours de leur destin ! Portez haut dans le ciel vos espoirs et vos encouragements. Jeudi 15 août, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Contes et animation compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-08-15T11:00:00+02:00 – 2024-08-15T19:00:00+02:00 Fin : 2024-08-15T11:00:00+02:00 - 2024-08-15T19:00:00+02:00

Une conteuse et un musicien vous emmènent à la découverte des créatures du jardin, de leur naissance à leur transformation, au travers de contes, comptines et jeux de doigts. Lors de cette douce rêverie, papillons, abeilles et même légumes du potager vous dévoileront leurs secrets.

11 h

30 min

Un jardin dans ma main

La Compagnie Esprits Bariolés

Conte

0-3 ans

40 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Dans l’étrange jardin de Pépé et Mémé Gaïa, les mots sont des fleurs…Flânez dans leur jardin à l’écoute de chaque plante. À l’occasion des jeux olympiques, ils ont créé une nouvelle fleur, le Volvitur Ventum, pour porter haut leurs espoirs et leurs encouragements. Comment vous les décrire ? Elles ressemblent à des cerfs-volants, leurs tiges s’élèvent dans le ciel et de toutes petites feuilles poussent dessus. Leur cœur est blanc, un mot y est écrit et leurs pétales volètent à tout vent. Faites pousser avec eux votre propre Volvitur Ventum, une improbable poésie porteuse d’espoirs !

14 h 30 – 17 h 30

en continu

Toujours plus haut

La Compagnie Babayaga

Poésie

Tout public

Une comédienne-conteuse et un guitariste vous transportent avec humour et poésie, sur les chemins de la quête de liberté et d’autonomie. Vous y rencontrerez Moitié de poulet, un tigre rouge et d’autres personnages courageux et insolites.

15 h / 17 h

45 min

Libres

La Compagnie Esprits Bariolés

Conte

à partir de 3 ans

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Esprits Bariolés