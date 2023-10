Cet évènement est passé Raconter le Maroc : table ronde, concerts, DJ set & more Dock B Pantin Catégories d’Évènement: ile de france

Pantin Raconter le Maroc : table ronde, concerts, DJ set & more Dock B Pantin, 14 octobre 2023, Pantin. .Tout public. gratuit La journée de rencontres est gratuite. La soirée est payante. Le collectif Arabengers vous présente l’événement « Raconter le Maroc », qui aura lieu le 14 octobre à DOCK B. Une journée et une soirée pour célébrer la richesse culturelle du pays ! Au programme : des tables rondes, un marché de créateurs marocains, une expo photo, un dj set et une soirée de concerts. La journée de rencontres est gratuite. La soirée est payante. PROG JOURNÉE 4 tables rondes, autour des luttes des ouvrières marocaines, des représentations à l’écran du Maroc, du rap dans le royaume et du football. PROG SOIRÉE Une soirée de performances, avec Asma, Anys, Rita l’Oujdia, Tawsen, un invité surprise (que l’on annonce bientôt ). Suivie d’un DJ set bouillant de Waseem. Dock B 1 Place de la Pointe 93500 Pantin Contact : https://www.facebook.com/events/353232867056590/ https://www.facebook.com/events/353232867056590/ https://www.helloasso.com/associations/arabengers/evenements/soiree-raconter-le-maroc-concerts-et-dj-set?fbclid=IwAR3OFdjJ3ajRLpHawYDtyPNNmkULM_XTP03WvEblfw5GMGzzO2HfyCMC5k0

Dock B Raconter le Maroc Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Pantin Autres Lieu Dock B Adresse 1 Place de la Pointe Ville Pantin Departement Paris Lieu Ville Dock B Pantin latitude longitude 48.8947429875353,2.41541898921849

Dock B Pantin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/