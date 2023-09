« Raconter la guerre, dessiner la paix, 25 ans de reportages au Moyen-Orient » La Maison de la Poésie Paris, 8 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Les petites conférences #2, par Delphine Minoui, grand reporter, lauréate du Prix Albert Londres 2006

Correspondante au Moyen-Orient pour France Inter et France Info dès 1999 puis pour Le Figaro depuis 2002, Delphine Minoui a consacré la moitié de sa vie à cette partie du monde synonyme de révolutions, coups d’État et conflits. Mais la reporter ne perd jamais espoir. Sensible à l’humain au milieu du chaos, elle navigue entre ses articles et ses livres pour faire parler la paix, encore et toujours, en racontant le combat des héros anonymes croisés sur son chemin.

Conception et programmation : Gilberte Tsaï – Production : l’Équipée.

À lire – « Les petites conférences » sont devenues une collection aux éditions Bayard. – Delphine Minoui, L’alphabet du silence, l’Iconoclaste, 2023, Les Passeurs de livres de Daraya, Seuil, 2017 – Je vous écris de Téhéran, Seuil, 2015.

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 Paris

Contact : https://maisondelapoesieparis.com/programme/les-petites-conferences-2-raconter-la-guerre-dessiner-la-paix-25-ans-de-reportages-au-moyen-orient/

DR