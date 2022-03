Racontée”chevals”: Paul Maisonneuve La Gacilly, 22 juillet 2022, La Gacilly.

Racontée”chevals”: Paul Maisonneuve La Chapelle Gaceline Chemin de La Ville Beau La Gacilly

2022-07-22 – 2022-07-22 La Chapelle Gaceline Chemin de La Ville Beau

La Gacilly Morbihan

Synopsis:

De tous les animaux, le cheval est sans doute celui qui a le plus marqué l’histoire de l’humanité. On le rencontre dans de nombreux mythes, de nombreuses légendes. Que ce soit pour les loisirs ou le travail, le cheval est encore très présent aujourd’hui auprès des hommes qu’il fascine. Dans des contes inspirés de récits traditionnels du monde entier, le cheval est présent dans toute sa magie, dans toute sa puissance. On voyage dans le merveilleux, on sourit, on est pris de gravité. Finalement, les contes nous parlent de l’essence même de la vie. Ils sont à la fois rêve et vérité. La racontée s’adresse à un public familial et dure un peu plus d’une heure.

contact@equusarte.com +33 6 09 25 42 50

La Chapelle Gaceline Chemin de La Ville Beau La Gacilly

