2022-10-31 15:00:00 – 2022-10-31 16:00:00

Ctes-d’Armor Trégastel Contes effrayants de la mer à l’Aquarium marin de Trégastel. L’aquarium sera paré pour l’occasion et tous les enfants déguisés recevront des bonbons. contact@aquarium-tregastel.com Aquarium Marin de Trégastel 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel

