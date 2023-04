Racontée au pays des fleurs

2023-04-25 15:30:00 – 2023-04-25 . Près de nos pieds, sous nos yeux, les fleurs sont là, elles nous parlent. Rien qu’à les regarder, elles nous emmènent en voyage. Partons avec elles le temps de quelques histoires. Quel secret allons-nous découvrir ?

À partir de 5 ans. info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/ dernière mise à jour : 2023-03-29 par

