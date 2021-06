Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche, Sainte-Marie-du-Mont Raconte-moi Utah en attelage Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Marie-du-Mont Manche Sainte-Marie-du-Mont Manche Lors de cette promenade commentée, le guide vous expliquera comment, en l’espace de quelques heures, ces plages sont entrées dans l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, avec le célèbre débarquement maritime des forces alliées américaines venues libérer, au prix de nombreuses pertes humaines, l’Europe pour le retour à la Paix. Vous découvrirez également, à travers d’anecdotes, le rôle des parachutistes américains arrivés la nuit du 5 au 6 juin 1944 et des troupes françaises de la 2ème DB du Général Leclerc arrivées en Août 1944 en Normandie. Rendez-vous face au Musée du Débarquement, parking en herbe.

Durée : 2h30 – Environ 10km.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

ot.sme@ccbdc.fr +33 2 33 21 00 33 http://www.ot-baieducotentin.fr/

