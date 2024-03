Raconte-moi une histoire ! Tobie Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 21 novembre 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… Tobie devant cette plaque de bénitier en faïence de grand feu du 17e s. représentant Tobie et l’Archange Raphaël.

Comme chacun sait, la faïence de Nevers est un artisanat d’art nivernais de renommée aujourd’hui mondiale qui tient sa naissance du mariage de la comtesse de Nevers avec un duc italien. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que ce foyer de céramique a essaimé autour de lui, à Moulins par exemple, mais aussi à Cosne d’où est sans doute originaire cette plaque emmaillée. L’histoire, extraite de l’Ancien Testament et du Livre de Tobie, relate la rencontre entre un jeune israélite de la tribu de Nephtali et l’Archange Raphaël. Cette entrevue et la pêche d’un poisson aux vertus miraculeuses constituera le point de départ d’une succession de guérisons… Vous en doutez ? Venez-vous faire votre idée !

Le Musée de la Loire vous convie à une petite pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre sandwich, votre gamelle, venez picorer un peu d’art pour digérer ou vous mettre en appétit ! 0 0 EUR.

