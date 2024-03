Raconte-moi une histoire ! Tara Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 19 décembre 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… Tara devant cette statuette en bronze mystérieuse, d’origine incertaine La déesse Tara assise

Qui imaginerait à Cosne, en poussant les portes du musée de la Loire, découvrir la présence de collections extrême-orientales ? Et pourtant, on peut ici franchir une sorte de faille spatio-temporelle qui mène tout droit au Japon, en Chine, en Inde ou au Népal ! On doit cette chance merveilleuse à un des plus généreux donateurs du musée, Emile Loiseau en 1970. Un inventaire pléthorique d’objets en tout genre statuettes, okimonos, netsukés… nous plonge dans un univers aux antipodes. En témoigne cette représentation de la déesse Tara dont le nom signifie en sanskrit Libératrice, ce qui la rend très populaire dans l’hindouisme et le bouddhisme. Difficile d’appréhender ces cultures orientales, tant elles nous sont étrangères. Complexe d’identifier ces dieux tant ils prennent des formes variées au gré des réincarnations. Cela déboussole les plus éminents spécialistes et même les croyants eux-mêmes… Vous voulez nous aider à lever le voile ?

Le Musée de la Loire vous convie à une petite pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre sandwich, votre gamelle, venez picorer un peu d’art pour digérer ou vous mettre en appétit ! 0 0 EUR.

Début : 2024-12-19 12:30:00

fin : 2024-12-19 13:00:00

