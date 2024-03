Raconte-moi une histoire ! Pasiphaé et le taureau Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 24 octobre 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… Pasiphaé et le taureau devant ce fragment de groupe sculpté en marbre immaculé signé de l’artiste Évariste Jonchère Tête de taureau.

Si on peut affirmer, qu’avec ses plus de 40 cm de hauteur cette pièce majeure des collections du musée pèse son poids, celui-ci ne s’apprécie pas seulement en kg ! En effet, il s’agit là d’une œuvre exceptionnelle réalisée par l’artiste à la Villa Médicis suite à l’obtention de son Grand Prix de Rome en 1925. Envoyée à Paris elle est couronnée d’une médaille d’or au Salon de 1930 et l’État Français l’achète aussitôt pour la déposer au Musée de Cosne. Dix ans plus tard elle disparait malheureusement en totalité dans un bombardement catastrophique à bien des égards… On le caresserait presque ce taureau massif, pourtant calme et lascif, mais c’est que Pasiphaé n’est pas loin… on vous la présente ?

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

Début : 2024-10-24 12:30:00

fin : 2024-10-24 13:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

