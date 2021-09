Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Raconte-moi une histoire “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Raconte-moi une histoire “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 10h à 11h

gratuit

Un samedi matin par mois, les bibliothécaires vous racontent des histoires et kamishibaïs. Antoine Guilloppé nous éblouit avec ses papiers découpés dans En pleine mer, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud nous font entrer Dans la forêt du paresseux, Sam Boughton nous entraîne dans l’univers du Petit jardinier extraordinaire… En livres pop-up, livres découpés ou albums projetés, venez découvrir les merveilles de la nature et comment les préserver. Pour les enfants de 4 à 7 ans. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

