Raconte-moi une histoire Médiathèque Jacques Douy Ferel, samedi 10 février 2024.

Raconte-moi une histoire Petites histoires et grandes aventures se content et se racontent… Les lectrices bénévoles de l’association Lire et faire lire, attendent les enfants de 2 à 6 ans un samedi par mois pour leur l… Samedi 10 février, 10h30 Médiathèque Jacques Douy Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T11:30:00+01:00

Petites histoires et grandes aventures se content et se racontent…

Les lectrices bénévoles de l’association Lire et faire lire, attendent les enfants de 2 à 6 ans un samedi par mois pour leur lire des histoires.

La séance de lecture se fait en présence des parents ou adultes accompagnateurs, et en compagnie des petits et/ou grands frères et sœurs.

Médiathèque Jacques Douy 4 rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/raconte-moi-une-histoire-ferel.html »}]

CULTURE FAMILLE