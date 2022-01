Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2021-01-23T16:00:00 2021-01-23T17:00:00

Raconte moi une histoire ! Médiathèque Charles de Gaulle – Institut français de Tunisie, le samedi 23 janvier 2021 à 16:00 Des histoires qui font rire, pleurer, rêver ! Des histoires anciennes et nouvelles… Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque de l’Institut français de Tunisie invite les jeunes, de 5 à 10 ans, à découvrir avec la conteuse Omezine Ben Amor l’univers fantastique des fables, des contes, des mythes et légendes.

2021-01-23

