Marmande Lot-et-Garonne EUR Le Théâtre du petit rien présente “Histoires en cartons”.

Deux comédiens sur scène et des cartons. Des petits, des grands, des cubes, des cylindres…

« Tic tac tic tac, les minutes passent, Tic tac tic tac, les histoires s’impatientent, Tic tac tic tac, vite une main innocente ! »

Volontairement dépouillée, la mise en scène laisse une grande place aux mots de Bernard Friot, à l’évocation des choses et des situations, invitant, mobilisant ainsi l’imaginaire de chacun.

