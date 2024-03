Raconte-moi une histoire ! Les montgolfières Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 18 juillet 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… les montgolfières devant cette assiette en faïence à décor d’une montgolfière datée de 1784.

Certes modeste, cette assiette commémore pourtant un évènement marquant de la conquête du ciel par l’Homme. Nous sommes en 1783 en France, plusieurs inventeurs, entrepreneurs ou scientifiques se lancent dans l’aventure de l’aérostation. Si l’Histoire ne retiendra que les Frères Montgolfier dont leur nom désignera finalement l’objet, il faut bien rendre à César ce qui lui appartient, ce que fait justement cette assiette ! Point de Montgolfier ici, pas même d’ailleurs une montgolfière mais plutôt le ballon de concurrents, gonflé lui à l’hydrogène, qui le 1er décembre 1783 sera le premier à monter jusqu’à 3 000 m et à faire 35 km ! De quoi en perdre son chapeau n’est-ce pas, vous voulez en savoir plus ? Alors prenez de la hauteur, prenons rendez-vous…

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

