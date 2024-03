Raconte-moi une histoire ! L’Empire et la République Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 27 juin 2024.

Raconte-moi une histoire ! L’Empire et la République Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… l’Empire et la République devant ce casque de l’escadron des Cent-Gardes, la garde rapprochée de Napoléon III.

A la fois premier président de la République et dernier monarque français, Napoléon III a marqué l’Histoire économique et politique du pays. On retiendra par exemple, le développement des chemins de fer, de l’industrie métallurgique, du système bancaire, il sera aussi le grand transformateur de Paris et celui qui inaugurera la Dame de fer, lors du centenaire de la Révolution.

Le casque conservé au musée est unique, proprement exceptionnel pour deux raisons. Il a été commandé d’abord pour une unité d’élite, la Garde Impériale, ancêtre de la Garde Républicaine dénommée compagnie des Cent-Gardes. Mais en réalité il n’a jamais équipé les troupes car il s’agit d’un prototype qui n’a pas eu les faveurs de l’empereur. Et vous, lequel auriez-vous choisi ?

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 12:30:00

fin : 2024-06-27 13:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

L’événement Raconte-moi une histoire ! L’Empire et la République Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-29 par COORDINATION NIEVRE