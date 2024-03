Raconte-moi une histoire ! Le perroquet Ver-Vert Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 26 septembre 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… le perroquet Ver-Vert devant cette lithographie représentant Ver-Vert et son auteur, le Jésuite Jean-Baptiste Gresset Carte de la chocolaterie Guérin-Boutron.

Mascotte de Nevers et véritable icône ligérienne, le facétieux perroquet Ver-Vert s’est bâti une réputation ambivalente qui colle finalement bien à celle du fleuve. Tour à tour sage et respectueux des règles, il devient, au contact rugueux des gens du fleuve, turbulent et incontrôlable. A l’image de la Loire finalement qui serpente langoureusement dans son lit à l’étiage puis au contraire, déverse son flot furieux lorsqu’elle est en crue. Tiré de la plume d’un Jésuite, qui se verra d’ailleurs par le fait exclure de son ordre, il faut sans doute aborder cette histoire par une double lecture… venez donc la lire avec nous !

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

