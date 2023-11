Raconte-moi une histoire Japon Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Raconte-moi une histoire Japon Bibliothèque Crimée Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans. gratuit Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance. Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, d’histoires projetées et kamishibaïs. Les bibliothécaires vous lisent des haïku, des kamishibaïs et des albums

pour découvrir le Japon en histoires. Suivi d’un atelier origami. Pour

les 4-7 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

