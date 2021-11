Lys-Haut-Layon Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire “Raconte-moi une histoire” en numérique Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

“Raconte-moi une histoire” en numérique Médiathèque de Vihiers, 22 janvier 2022, Lys-Haut-Layon. “Raconte-moi une histoire” en numérique

Médiathèque de Vihiers, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

“Raconte moi une histoire” en numérique est une projection d’un livre-jeu dans lequel le public va progresser de manière collective. En mutualisant les idées des uns et des autres, chaque participant pourra s’exprimer, lire et finalement se raconter une histoire…. Raconte-moi une histoire en numérique Médiathèque de Vihiers 24 rue de l’Ecole 49310 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Le Voide Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Médiathèque de Vihiers Adresse 24 rue de l'Ecole 49310 Lys-Haut-Layon Ville Lys-Haut-Layon lieuville Médiathèque de Vihiers Lys-Haut-Layon