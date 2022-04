Raconte-moi une histoire Domérat Domérat Catégories d’évènement: 03410

Domérat

Raconte-moi une histoire Domérat, 15 juin 2022, Domérat. Raconte-moi une histoire Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat

2022-06-15 – 2022-06-15 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris

Domérat 03410 Domérat Tout au long de l’année, la médiathèque de Co-libris propose des moments récréatifs, des temps de lecture, de jeux mais aussi des moments de rencontre et de partage. co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr +33 4 70 09 10 00 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: 03410, Domérat Autres Lieu Domérat Adresse Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Ville Domérat lieuville Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Departement 03410

Domérat Domérat 03410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/

Raconte-moi une histoire Domérat 2022-06-15 was last modified: by Raconte-moi une histoire Domérat Domérat 15 juin 2022 03410 Domérat

Domérat 03410