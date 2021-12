Lion-sur-Mer Bibliothèque Marcelle Corbin Calvados, Lion-sur-Mer Raconte-moi une histoire d’amour… Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Un après-midi à la bibliothèque pour se laisser embarquer par de belles histoires d’amour, partagées par les conteurs de l’Association “Conte Raconte”. Récits pour enfants de 7 à 11 ans, Deux séances : de 15h30 à 16h15 et de 16h30 à 17h15 Limitées à 12 personnes par séance. S’inscrire au préalable sur place à la bibliothèque Marcelle Corbin.

12 personnes maxi par créneaux (y compris accompagnants). Pas plus d’un accompagnant par enfant. S’inscrire au préalable sur place à la bibliothèque Marcelle Corbin. Port de masques.

Des contes et histoires pour enfants Bibliothèque Marcelle Corbin 5 rue du Général Gallieni 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados

