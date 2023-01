Raconte-moi une histoire « Contes gourmands » à la Médiathèque Marmande Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Raconte-moi une histoire « Contes gourmands » à la Médiathèque, 21 janvier 2023, Marmande. Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

2023-01-21 – 2023-01-21

Rue de la République Médiathèque Albert Camus

Lot-et-Garonne Marmande EUR Galette, crêpes, gaufres, beignets, Jean Loustic n’a pas fini de vous régaler aves ses histoires! (À partir de 6 ans).

Informations et inscriptions obligatoires auprès de l’Espace Jeunesse – Contact : 05 53 20 94 95

– Entrée libre. Raconte-moi une histoire « Contes gourmands » à la Médiathèque (à partir de 6 ans).

