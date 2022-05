Raconte-moi une histoire ! Châteauponsac Châteauponsac Catégories d’évènement: 87290

10 Rue Jules Ferry 87290 Châteauponsac A 15h30 à la bibliothèque – 10, rue Jules Ferry. Gratuit. Sur inscription. Bibliothèque Intercommunale : 05 55 76 68 73. Des histoires, en vois-tu, en voilà sur le thème de la musique.

Tra lala, zim boum boum, bim bam bim bam, ding dong dong, zin zin…

A partir de 4 ans

