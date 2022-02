Raconte-moi une histoire Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Raconte-moi une histoire Bibliothèque Crimée, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des poètes, la bibliothèque Crimée vous propose des animations autour de la poésie. Pour le printemps des poètes, Raconte-moi une histoire se met à l’heure de la poésie.Les bibliothécaires vous liront leurs poèmes préférés… Sur tes douces ailesdeux grands yeux écarquillés– joli papillon(Rodoula Pappa) Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Enfants

