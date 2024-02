Raconte-moi une histoire à la ferme Ferme pédagogique de Figuerolles Eu, vendredi 27 octobre 2023.

Raconte-moi une histoire à la ferme Lectures de contes et d’histoires pour les tout-petits et les plus grands. 27 octobre 2023 – 26 avril 2024, les vendredis Ferme pédagogique de Figuerolles sur inscription

Ouvrez grandes vos oreilles et laissez vous emporter par les belles histoires que les bibliothécaires jeunesse ont à partager… Attention ! Petites et grandes émotions sont au rendez-vous !

Et cette fois-ci, cela se passe à la ferme pédagogique de Figuerolles.

10h à 10h30 pour les – de 3 ans

10H45 à 11h30 pour les + de 3 ans

Sur inscription au 04 42 49 03 00.

Ferme pédagogique de Figuerolles Avenue du Grand Parc Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

