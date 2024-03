« Raconte-moi un tableau » de l’art pour les tout petits Frayssinet-le-Gélat, mercredi 3 avril 2024.

Dans le cadre de l’opération Premières Pages à la médiathèque, Clémence Laporte, médiatrice des Ateliers des Arques, vous propose un atelier artistique pour les tout petits.

Une intervention d’une heure en direction des 0-3 ans et de leurs accompagnateur.ices (parents, grands-parents, assistant.e.s maternel.le.s) pour découvrir une œuvre de l’Artothèque du Lot tout en pratiquant.

Un moment convivial où petits et grands partagent un moment de complicité autour d’un tableau choisi pour ses qualités esthétiques (formes et couleurs vives et/ou contrastées pour être perçues par les bébés).

L’intervention se déroule en trois parties

– lecture d’un album,

– pratique d’un atelier d’arts plastiques

– observation d’un tableau

le choix de l’album et de l’atelier faisant écho à l’œuvre choisie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:00:00

fin : 2024-04-03

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie

