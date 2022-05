Raconte-moi ton histoire de travail avec la table Mashup Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Atelier Avec l’association Archipel – Médiateur culturel En partenariat avec l’ESAT Hors-Murs de LADAPT Rhône- Métropole de Lyon Venez vous initier au montage de film de manière simple et ludique grâce à la table Mashup, un outil numérique d’éducation à l’image permettant de mixer rapidement extraits vidéos, musiques, bruitages… et même d’enregistrer sa voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro ! Dans le prolongement de l’exposition « Histoires singulières de travail », vous pourrez lors de l’atelier raconter de nouvelles histoires originales, en vous inspirant du travail des artistes amateurs de l’ESAT Hors Murs de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon. Durée 1h par session / A partir de 8 ans, en famille Réservation en ligne Autres séances samedi 18 juin et samedi 25 juin Venez vous initier au montage de film de manière simple et ludique grâce à la table Mashup, un outil numérique d’éducation à l’image. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T15:00:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T16:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T15:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T15:00:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T16:00:00

