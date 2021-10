Vif Vif Isère, Vif Raconte-moi ton arbre par l’Association Un Euro ne fait pas le Printemps et Laurence Druon Vif Vif Catégories d’évènement: Isère

Vif

Raconte-moi ton arbre par l’Association Un Euro ne fait pas le Printemps et Laurence Druon Vif, 14 octobre 2021, Vif. Raconte-moi ton arbre par l’Association Un Euro ne fait pas le Printemps et Laurence Druon 2021-10-14 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-14 19:15:00 19:15:00 Salle des fêtes Place de la Libération

Vif Isère Vif Laurence Druon conte des histoires d’arbres et de forêt qu’elle trouve dans les livres, qu’elle fait inventer aux enfants des écoles et que des professionnels du bois et de la forêt lui racontent. Festival Théâtre & Mots « Tu peux l’ouvrir » dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vif Autres Lieu Vif Adresse Salle des fêtes Place de la Libération Ville Vif lieuville 45.05596#5.66875