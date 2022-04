Raconte-moi ta croissance Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale, 19 mai 2022, Lyon.

Raconte-moi ta croissance

Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale, le jeudi 19 mai à 18:30

Le Réseau Entreprendre Rhône, Croissance Plus et French Tech One Lyon St-Etienne vous invitent au Mariott pour un temps d’échanges et de partage de d’expériences autour des différentes formes de croissance ? Au programme : ————– * Accueil dès 18h30 * 19h : Table-Ronde “Raconte-moi ta Croissance” avec Emilie Legoff, CEO de Troops, Manuel Berland, Fondateur Fill Up Media, Sebastien Beyet, CEO d’Agicap, Jean-Claude Lavorel, Fondateur du Lavorel Groupe * 20h : cocktail et réseautage Venez challenger votre modèle de croissance !

Gratuit sur inscription

Nous vous invitons à la 1ère soirée consacrée à la croissance à Lyon, venez vous inspirer auprès d’entrepreneurs emblématiques du territoire

Lyon Marriott Hôtel Cité Internationale 70 Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Lyon Cité Internationale Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T18:30:00 2022-05-19T21:30:00