### Participez à un atelier-découverte de vos archives. Comprenez comment des documents qui racontent votre histoire sont collectés, classés, conservés et communiqués et servent à prouver vos droits ! Vous analyserez notamment votre état civil, votre déclaration d’impôts, vos actes de vente…

Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée.

Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

