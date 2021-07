Bayonne Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Raconte-moi les archives ! Découverte du bâtiment et des métiers des archives Pôle d’Archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

le dimanche 19 septembre à Pôle d’Archives de Bayonne et du Pays basque Gratuit. Réservation obligatoire. Départ des visites : 14h, 14h30, 16h, 16h30.

Grâce à une visite guidée, vous découvrirez les missions du service, les métiers des archives et une sélection de documents ! Découvrez les 4 C : collecte, classement, conservation, communication… Pôle d’Archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

