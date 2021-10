Le Pallet Le Pallet Le Pallet, Loire-Atlantique RACONTE MOI LE VIGNOBLE NANTAIS AU MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS AU PALLET Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique

RACONTE MOI LE VIGNOBLE NANTAIS AU MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS AU PALLET Le Pallet, 27 octobre 2021, Le Pallet.

2021-10-27 – 2021-11-03

Le Pallet Loire-Atlantique 5 EUR Un guide vous accueille en famille pour vous faire voyager dans les collections du Musée./// Sur réservation en ligne : http://www.vignoble-nantais.eu/// En famille dès 8 ans///Sur présentation du Pass sanitaire. Raconte moi le Vignoble nantais dans le cadre des”Rendez Vous dans le Vignoble Nantais” les mercredis 27 octobre et 3 novembre au Musée du VignobleNantais au Pallet à 15h http://www.vignoble-nantais.eu/ Un guide vous accueille en famille pour vous faire voyager dans les collections du Musée./// Sur réservation en ligne : http://www.vignoble-nantais.eu/// En famille dès 8 ans///Sur présentation du Pass sanitaire. Le Pallet

