Raconte moi la Crau, con(te)férence de Michèle Cottini Colline Saint-Etienne Istres, samedi 8 juin 2024.

Cette con(te) férence où nous domineront la Crau sur la colline st Etienne conjugue la narration et l’exposé, le récit poétique et l’histoire, entre le conte et la conférence.

Terre de légendes et de mythes, la Crau fascine par son paysage et son mystère. Cette insolite steppe nous invite à la contemplation et au rêve.



Raconter la Crau, nous transporte dans le temps, le temps des mythes et des légendes et celui des époques des grandes transformations géologiques d’avant l’apparition de notre espèce.



La chant des pierres parle de la rivière absente et de son ancien delta, il nous ramène au temps des géants et des héros dans l’émerveillement de la création du monde .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 17:00:00

fin : 2024-06-08 18:30:00

Colline Saint-Etienne Chemin de Saint-Etienne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

