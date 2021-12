Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes RACONTE-MOI EN GRAND : Le quartier Malakoff Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

RACONTE-MOI EN GRAND : Le quartier Malakoff Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 4 février 2022, Nantes. 2022-02-04

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Gratuit Avec « RACONTE-MOI EN GRAND…», Scouap propose une expérience originale et touchante autour de la mémoire et du recueil. Assistez à la restitution en mapping de dix jours de création des élèves de l’école Henri Bergson en version grand (très grand !) format. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/raconte-moi-en-grand-le-quartier-malakoff

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes